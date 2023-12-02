السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المرصد السوري: مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء غارات إسرائيلية علي ريف دمشق

غارات جوية في دمشق،
غارات جوية في دمشق، فيتو

أعلن المرصد السوري اليوم السبت، مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي مواقع لحزب الله في ريف دمشق.

 

الدفاعات الجوية السورية تتصدي لصواريخ إسرائيلية

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

 

عدوان إسرائيلي في الجولان السوري

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

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وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.

ارتفاع أعداد شهداء غزة لـ 240 منذ انتهاء الهدنة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

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