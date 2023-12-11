عضو بالكنيست: حزب الله مستعد لغزو إسرائيل في أي دقيقة

أحداث فلسطين وإسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، ماتان كاهانا، اليوم الإثنين: "لا يمكننا قبول الوضع الأمني ​​الحالي حيث يوجد مقاتلي حزب الله على أسوارنا مستعدون وجاهزون في أي دقيقة ".



حزب الله قادر اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة

وأضاف عضو الكنيست: "هناك فرق كبير إذا كان عناصر حزب الله يقفون على السياج جاهزين أو كانوا بعيدين عن السياج، فحتى من حيث التأهب في الميدان تكون أكثر استعدادا بكثير".





وفي وقت سابق ذكر اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، أن حزب الله مستعد لاجتياح إسرائيل، وأن ما أوقفهم هو الانتشار الكبير لجيش الاحتلال على الحدود الشمالية بأكملها.



وأكد الجنرال الإسرائيلي خلال كلمة ألقاها أمام جنود الاحتياط الذين أنهوا العمل العملياتي على الحدود الشمالية، أن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع إسرائيل في المعتاد يكون ست ساعات.



وأضاف جوردين في كلمته: "بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان الاستعداد 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع مقاتلي كتيبة الرضوان وصعود المعدات والاختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".



وتابع: “واقع المستوطنين الإسرائيليين الذين يزرعون الحقول على بعد متر من السياج، في مواجهة قوات رضوان وحزب الله وليس بينهما عائق، نفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر”.



Advertisements



قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.



ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، استهدف حزب الله اللبناني عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل ومزارع شبعا ومستوطنات في شمال تل أبيب بالصواريخ المضادة للدروع.



وأسفرت الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، وتهجير المستوطنين الإسرائيليين من شمال دولة الاحتلال.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي شنه حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

