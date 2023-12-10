الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

100 ألف عملية تداول قبل إغلاق حركة تعاملات البورصة المصرية بـ 30 دقيقة

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، تباين جماعي بأداء مؤشرات البورصة قبل ختام التعاملات، اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 100 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13 % عند مستوى 24.406.63 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46%  عند مستوى 10460 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15 %  عند مستوى 5.294.38 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02 %  عند مستوى 7.675.51 نقطة. 

Advertisements

اقرأ التالى: رئيس البورصة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

 

مؤشرات البورصة، فيتو 

 

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

 وانخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

نرشح لك: وزيرة التعاون الدولى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

 

 

تفاصيل حركة تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.

اقرأ التالى: مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظى)

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

اقرأ التالى: ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (تحديث لحظي)

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

مؤشرات البورصة ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس 70 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (تحديث لحظي)

27 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة من حركة تعاملات البورصة المصرية

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

في كمين محكم.. كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية وتقتل 6 من بينهم ضابط

الأهلي رابعا، مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في صدارة التصنيف الدولي للأندية

رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأرصاد تكشف حالة طقس الغد ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024

حازم إمام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد ضرورة مشاركة الشباب (صور)

دوري أبطال أفريقيا، زواني يقود تشكيل صن داونز أمام بيراميدز

Advertisements

منوعات

المزيد

مريض قلب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من داخل سيارة إسعاف في الأقصر (فيديو)

مارك روفالو يكشف حقيقة إنتاج فيلم خاص بشخصية HULK

أحدهم أراد البقاء بمصر، رومانيا تجلي 9 أشخاص من مواطنيها في غزة

أعراض النزلة المعوية، أسبابها وأسرع طرق العلاج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

منحتها واشنطن لإسرائيل وتعتمد على تفتيت المتفجر.. تعرف على قدرات قذائف ميركافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بنقص الأمان والحماية

الإفتاء توضح حكم الصلاة بـ الجوانتي لشدة البرد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية