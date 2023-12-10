الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى الـ 103.965 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني. 

 

أسباب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات 

 ومن جانبه قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “ فيتو ”: ترتفع مؤشرات السوق الأمريكية مؤثرة على حركة التعاملات بمؤشر الدولار حيث صعد مؤشر ناسداك بـ 0.15% ومؤشر داو جونز بـ 0.24% وإس آند بي 500 بـ 0.22%. 

وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

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كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات الأسبوع المنتهى ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا  للعملة عند مستوى 103.965 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة، وعاود  سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد الانخفاض الحاد بالأسبوع الماضى الماضى.

اقرأ التالى: حركة مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، وحقيقة تخفيض موديز النظرة المستقبلية للسندات الصينية لـ سلبية

 

 

مؤشر الدولار الامريكى ـ فيتو 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا. 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

 

 

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