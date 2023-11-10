تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

سيطرت أزمة الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، على الساحة في الساعات الماضية، وذلك بسبب الفيديو الذي انتشر لـ “بيومي” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه مسرحيته “زواج اصطناعي” التي يشارك في بطولتها وتعرض في موسم الرياض، والذي انتقد فيه زميله محمد سلام بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في المسرحية بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الفنان محمد سلام لـ “فيتو”، ما حدث له بعد رؤية فيديو الفنان بيومي فؤاد الذي تحدث عنه أثناء تواجده في موسم الرياض.

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وقال المصدر: إن محمد سلام، تعرض لصدمة كبيرة بعد رؤية الفيديو لأكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه لم يصدق، وذلك لعلاقة الصداقة القوية التي تربط الثنائي.

وعن الحالة النفسية لـ “سلام"، أكد أنه يعيش في حالة حزن شديدة، بسبب ما حدث من بيومي، وحديثه عنه أمام الجمهور، والتأكيد أنه أخطأ بسبب تقديم اعتذاره عن عدم العمل.

على الجانب الآخر، بعد انتشار الفيديو، تحدث البعض عن اعتراف بيومي بخطأه، وأنه حاول الاعتذار لـ “سلام” من خلال مكالمة هاتفية، وتوضيح أسباب ما حدث معه، وهو ما كشفت مصادر مقربة من الثنائي لـ “فيتو” حقيقة الأمر.

وقال مصدر مقرب من “بيومي”، إن هناك عددا من أصدقاء الثنائي المقربين، تحدثوا معه، عن سبب الحديث عن سلام بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أنه يرى أنه لم يخطئ، وأن ما حدث مجرد توضيح وجهة نظره للجمهور الذي انتقد تقديمه للعروض الكوميدية في ذلك الوقت.

وعن حقيقة اعتذار “بيومي” لـ “سلام”، أكد المصدر أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، ولم يتحدث معه هاتفيًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات بالفعل للمصالحة بين الثنائي، وذلك عقب العودة من السعودية.

وتساءل الكثيرون عن أجر بيومي فؤاد في المسرحية الذي قد يكون رقم فلكي جعله يدافع عن المسرحية بهذا الشكل، واستطاعت “فيتو” معرفة أجر بيومي فؤاد في المسرحية.

والفنان الكوميدي يحصل على 50 ألف دولار عن كل عرض يومي في المسرحية التي تقوم ببطولتها مي عز الدين، حيث إن تعاقده على العرض باليوم وليس بمبلغ إجمالي.

كما أن بيومي فؤاد يشارك في مسرحية أخرى تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” يقوم ببطولتها أكرم حسني وتعرض ضمن موسم الرياض، وسيحصل بيومي فؤاد على نفس المبلغ يوميًا.

وواجه بيومي فؤاد، هجومًا عنيفًا من جانب الجمهور اليومين الماضيين، وكذلك من زملاؤه في الوسط الفني، وذلك بعد انتشار فيديو له ينتقد زميله محمد سلام بسبب اعتذاره عن المسرحية.

وخرجت حملات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة بيومي فؤاد، بداية إلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصولًا إلى مقاطعة الأعمال التي سيشارك في بطولتها.