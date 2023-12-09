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محافظات

أسعار الخضراوات اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

 أسعار الخضراوات في الأقصر، سجلت أسعار الخضراوات اليوم السبت، استقرارها في الأسواق بمحافظة الأقصر، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق حيث انخفض سعر كيلو الطماطم 2 جنيه مقارنة بالأيام الأخرى.

الطماطم  الكيلو بـ 8 جنيهات.

البطاطس 15 جنيها.

الخيار 10 جنيهات.

الكرنب البلدي 20 جنيها.

الكزبرة والشبت والبقدونس 2 جنيه للحزمة الواحدة.

خس كابتشا 20 جنيها.

الجزر كيلو بـ 10 جنيهات.

الكوسة 10 جنيهات.

الفلفل الحار والبارد 15 جنيها.

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البصل الأحمر 25 جنيها.

البصل الأصفر 20 جنيها.

الباذنجان الأسود الرومي 5 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات.

الثوم الأبيض 30 جنيها.

الليمون الكيلو بـ 10 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي 15 جنيها.

الفلفل الرومي الألوان 30 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي 12 جنيها.

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