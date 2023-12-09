أسعار الخضراوات اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر

أسعار الخضراوات في الأقصر، سجلت أسعار الخضراوات اليوم السبت، استقرارها في الأسواق بمحافظة الأقصر، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق حيث انخفض سعر كيلو الطماطم 2 جنيه مقارنة بالأيام الأخرى.

الطماطم الكيلو بـ 8 جنيهات.

البطاطس 15 جنيها.

الخيار 10 جنيهات.

الكرنب البلدي 20 جنيها.

الكزبرة والشبت والبقدونس 2 جنيه للحزمة الواحدة.

خس كابتشا 20 جنيها.

الجزر كيلو بـ 10 جنيهات.

الكوسة 10 جنيهات.

الفلفل الحار والبارد 15 جنيها.

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البصل الأحمر 25 جنيها.

البصل الأصفر 20 جنيها.

الباذنجان الأسود الرومي 5 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات.

الثوم الأبيض 30 جنيها.

الليمون الكيلو بـ 10 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي 15 جنيها.

الفلفل الرومي الألوان 30 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي 12 جنيها.