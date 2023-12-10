أسعار الخضراوات اليوم، 10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الثوم و5 للبصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا.

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وبلغ سعر الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات، جزر بدون عروش من 4 إلى 7.5 جنيه، باذنجان أبيض من 2.5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 6.5 جنيها، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 6 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من 24 إلى 28 جنيهًا، خيار بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 80 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 12 جنيهًا.

وتراوح سعر البامية من 35 إلى 45 جنيهًا، البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات، سبانخ من 9 إلى 10 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، في نوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.