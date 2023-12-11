سيا، أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية الشهيرة، سيا عن خضوعها لعملية شفط الدهون.

المغنية سيا تجري عملية شفط دهون

وأعلنت سيا، عن قرارها خلال تواجدها، في حفل توزيع جوائز Daytime Beauty Awards الخامس لتكريم العلوم، قائلة: “قررت إجراء عملية شفط دهون، لتغيير مظهري بسبب مشاكل ثقتي بنفسي”، موضحة أنها أرادت أن تكون صادقة، مع معجبيها.

كما تحدث سيا، 47 عامًا، في منشور على موقع X (تويتر سابقًا)، عن الدوافع وراء قرار، إجراءها، للعملية الجراحية، قائلة: "اضطررت إلى تناول دواء جعلني أكتسب الكثير من الوزن، الذي لا أستطيع تغييره بالتمارين الرياضية، أو أدوية الغدة الدرقية، لذلك ذهبت لإجراء عملية شفط الدهون.. أرجو أن تعلموا أنني محظوظة جدًا، لأن لدي الموارد اللازمة لتغيير الطريقة التي أبدو بها، وأنه عندما تراني مجددا، أريدك أن تعرف أن ذلك لم يأت من النظام الغذائي وممارسة الرياضة".

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أسباب حصول سيا على عملية شفط دهون

وقالت المغنية الأسترالية، إنها تريد أن تكون صريحة بشأن خضوعها لعملية شفط الدهون، حتى لا تديم ثقافة السرية حول صورة جسد المشاهير، رغم أنها لم تحدد مكان إجراء العملية من جسدها.

وأوضحت قائلة: “أريد أن أكون صادقة بشأن جميع إجراءاتي، حتى لا أساهم في النظام الذي يخبرنا بأننا لسنا كافيين.. أنا غير آمنة مثل معظم الناس، ووجودي في أعين الناس يسبب لي القلق، لذا فقد اتخذت قرارًا، بتغيير مظهري بسبب مشكلات ثقتي بنفسي”.

واختتمت سيا، تدوينتها، بطلب الدعاء والدعم من محبيها، “صلوا من أجلي من فضلك.. أحبكم، استمروا”.

سيا تتزوج بشكل سري

يذكر أن المغنية سيا، تزوجت مؤخرا وبشكل مفاجئ، من صديقها دان برنارد على ضوء الشموع في مدينة بورتوفينو، في إيطاليا.

وحضر حفل الزفاف، 4 ضيوف فقط، واقيم الحفل، تحت شرفة حديقة مزينة بالورود، وارتدت فستان ابيض مجسم، تميز بالبساطة والأناقة، ومشطت شعرها إلي الوراء.