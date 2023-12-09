كيانو ريفز، كشف موقع TMZ، أن منزل كيانو ريفز، تعرض لاقتحامه من قبل لصوص، وتم سرقة أسلحة ناريه من داخله.

لصوص يقتحمون منزل كيانو ريفز ويسرقون أسلحة نارية

وذكر موقع TMZ، أن منزل النجم الكندي، كيانو ريفز، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تعرض للسرقة والاقتحام من قبل لصوص، يرتدون قناعات تزلج، وسرقوا من داخله أسلحة نارية.

وأوضح الموقع الفني الشهير، أن كيانو ريفز، لم يكن بداخل منزله أثناء السرقة، وأن الشرطة عملت بحادث السرقة، عن طريق تفعيل الإنذار في المبنى، كما التقطت كاميرات المراقبة أشخاص، ا يرتدون أقنعة تزلج يقتحمون نافذة المنزل، ويدخلون إليه.



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سلسلة أفلام John Wick

في سياق متصل، عبر كيانو ريفر عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه السينمائية، John Wick 4، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وتحقيقه إيرادات وصلت لـ 269 مليونًا و66 ألف دولار.

ذكرت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير، لم يتحدث كثيرا خلال مشاهده في أحد أفلامه السينمائية John Wick 4.

وأوضحت التقارير، أن إجمالي الكلمات التي نطق بها كيانو ريفز خلال فيلم John Wick 4، بلغت 380 كلمة فقط، فيما ذهب كل التركيز إلي مشاهد الأكشن، التي سيطرت علي أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة.

تقييمات فيلم كيانو ريفز

فيما حصل فيلم John Wick 4، علي تقييمات عالية، بلغت 8.5/10 على موقع التقييمات الشهير IMDb، وتحدث أحد النقاد عن الفيلم، قائلا:" يحتوى الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن المبتكرة، والغير مملة على الاطلاق، وأن من سيُشاهدهُ لن يشعر بمدته التي تتراوح قرابة الثلاث ساعات، وسيتمنى لو يعيد مشاهدته مرة أخرى".

فيلم John Wick: Chapter 4

وعرض فيلم John Wick: Chapter 4، في السينمات بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٣، وصورت مشاهد الفيلم، في عدد من دول العالم منها، ألمانيا، واليابان، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة أفلام John Wick، من بطولة كيانو ريفز، ولورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، ومن إخراج تشاد ستاهلسكي.

وتدور أحداث الفيلم، بعد اكتشاف John Wick، الطريقة التي ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، حيث يجد جون ويك نفسه في مواجهة مع عدو جديد، يدفعه للشك حتى في أصدقاؤه القدامى.

كيانو ريفز يكشف قائمة أفلامه المفضلة في تاريخ هوليوود

كشف الممثل العالمي، عن أفضل 4 أفلام بالنسبة له في تاريخ هوليوود، وقال في تصريحات صحفية، أن لا يمل من مشاهدة، Serpico، Star Wars، Eraserhead، The Godfather.

كما عبر كيانو ريفر عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه السينمائية، John Wick 4، سواء علي المستوي النقدي أو الجماهيري، وتحقيقه ايرادات وصلت لـ 269 مليونًا و66 ألف دولار.