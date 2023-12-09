السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لصوص يقتحمون منزل كيانو ريفز ويسرقون أسلحة نارية

كيانو ريفز، فيتو
كيانو ريفز، فيتو

كيانو ريفز، كشف موقع TMZ، أن منزل كيانو ريفز، تعرض لاقتحامه من قبل لصوص، وتم سرقة أسلحة ناريه من داخله.

لصوص يقتحمون منزل كيانو ريفز ويسرقون أسلحة نارية

وذكر موقع TMZ، أن منزل النجم الكندي، كيانو ريفز، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تعرض للسرقة والاقتحام من قبل لصوص، يرتدون قناعات تزلج، وسرقوا من داخله أسلحة نارية.

وأوضح الموقع الفني الشهير، أن كيانو ريفز، لم يكن بداخل منزله أثناء السرقة، وأن الشرطة عملت بحادث السرقة، عن طريق تفعيل الإنذار في المبنى، كما التقطت كاميرات المراقبة أشخاص، ا يرتدون أقنعة تزلج يقتحمون نافذة المنزل، ويدخلون إليه.
 

Advertisements

سلسلة أفلام John Wick 

في سياق متصل، عبر كيانو ريفر عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه السينمائية، John Wick 4، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وتحقيقه إيرادات وصلت لـ 269 مليونًا و66 ألف دولار.

ذكرت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير، لم يتحدث كثيرا خلال مشاهده في أحد أفلامه السينمائية  John Wick 4.

وأوضحت التقارير، أن إجمالي الكلمات التي نطق بها كيانو ريفز خلال فيلم  John Wick 4، بلغت 380 كلمة فقط، فيما ذهب كل التركيز إلي مشاهد الأكشن، التي سيطرت علي أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة.

تقييمات فيلم كيانو ريفز 

فيما حصل فيلم  John Wick 4، علي تقييمات عالية، بلغت 8.5/10 على موقع التقييمات الشهير IMDb، وتحدث  أحد النقاد عن الفيلم، قائلا:" يحتوى الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن المبتكرة، والغير مملة على الاطلاق، وأن من سيُشاهدهُ لن يشعر بمدته التي تتراوح قرابة الثلاث ساعات، وسيتمنى لو يعيد مشاهدته مرة أخرى".

فيلم John Wick: Chapter 4

وعرض فيلم John Wick: Chapter 4، في السينمات بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٣، وصورت مشاهد الفيلم، في عدد من دول العالم منها، ألمانيا، واليابان، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة أفلام John Wick، من بطولة كيانو ريفز، ولورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، ومن إخراج تشاد ستاهلسكي.

وتدور أحداث الفيلم، بعد اكتشاف John Wick، الطريقة التي ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، حيث يجد جون ويك نفسه في مواجهة مع عدو جديد، يدفعه للشك حتى في أصدقاؤه القدامى.

كيانو ريفز يكشف قائمة أفلامه المفضلة في تاريخ هوليوود

كشف الممثل العالمي، عن أفضل 4 أفلام بالنسبة له في تاريخ هوليوود، وقال في تصريحات صحفية، أن لا يمل من مشاهدة، Serpico، Star Wars، Eraserhead، The Godfather.

كما عبر كيانو ريفر عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه السينمائية، John Wick 4، سواء علي المستوي النقدي أو الجماهيري، وتحقيقه ايرادات وصلت لـ 269 مليونًا و66 ألف دولار.

نتفليكس تطرح فيلم المخرج المصري سام إسماعيل Leave the World Behind

نتفليكس تلغي إنتاج فيلم AVERAGE HEIGHT, AVERAGE BUILD

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

احدث ظهور ل كيانو ريفز انسحاب كيانو ريفز كيانو ريفز كيانو ريفز لصوص اقتحام منزل كيانو ريفز

الأكثر قراءة

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

تفاصيل حضور السيسي كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة (صور)

أسماء ضحايا مذبحة دار السلام

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

طلعت محرم يقود المران الأول للمقاولون استعدادا لمواجهة الجيش

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأرجنتين مع تشيلي ومواجهة نارية بين البرازيل وكولومبيا.. مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024 (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية