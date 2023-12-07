الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الخميس 7-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الخميس

 أسعار الدواجن الحية والمجمدة  في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الخميس، بلغ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

 وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 72.4 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا،  وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 111.7 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 82 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الخميس مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الخميس نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الخميس

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 134 إلى 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13 ألف جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، ذرة تركي بسعر 12100 جنيه، علف صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 29500 جنيه، كسب صويا بسعر 31 ألف جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الخميس، سجل علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيهًا إلى 24.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 28 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه،  سعر كتكوت روص 27 جنيهًا،  كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7-12-2023 بالدقهلية

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تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالأقصر

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