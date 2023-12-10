نضارة البشرة جزء أساسي من جمالها، لذا تهتم الفتيات كثيرا بتعزيز نضارة البشرة ما يزيد من جمالهن، وذلك من خلال العناية الصحيحة بالبشرة.

وتحرص الفتيات بتطبيق خطوات العناية بالبشرة حيث الترطيب اليومى والتنظيف أيضا وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة.

قناع فيتامين e لتعزيز نضارة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع فيتامين e، لتعزيز نضارة البشرة والحفاظ على جمالها.

المكونات:-

2 ملعقة زبادى

2 كبسولة فيتامين e

2 نقطة عصير ليمون للبشرة الغير حساسة

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الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الزبادى والليمون ونفرغ عليهم الزيت الموجود داخل كبسولات فيتامين e

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة النظيفة الجافة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعزز من نضارة البشرة ويقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة، كما يعمل على إنعاش البشرة وتفتيحها.

قناع فيتامين e لتعزيز نضارة البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.