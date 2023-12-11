11 شهيدا بينهم أطفال في قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح والنصيرات

غزة الآن، استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

شقة سكنية

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

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وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

وأشعل عدد من الشباب الفلسطيني النار فى الإطارات المطاطية لغلق المدخل الرئيسي لبلدة طمون جنوب طوباس، لمنع محاولة قوات جيش الاحتلال اقتحام المدينة.

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في مخيم بلاطة

ومنذ قليل أفادت وسائل إعلام فلسطينية بنشوب اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

بداية الهجوم البري على غزة



من جانب آخر، اعترفت إسرائيل بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مقتل 425 جنديًا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 97 جنديًا قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.

في غضون ذلك، قال موقع “مكان”: إن الجيش أطلق موقعًا إلكترونيًا لنشر البيانات الرسمية، عن القتلى والجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب، مؤكدًا مقتل 425، وإصابة 1593 بجروح، بينهم 255 إصاباتهم خطيرة، و446 متوسطة.

العدوان على غزة

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه منذ بداية الهجوم البري على غزة في 28 أكتوبر الماضي، قتل 97 جنديًا، وأصيب 559، بينهم 127 في حالة خطيرة، و213 في حالة متوسطة، في حين 416 جنديًا يعالجون المستشفيات، بينهم 40 في حالة خطيرة.

وأضاف الموقع، أن المروحيات العسكرية ووحدة الأطباء والمسعفين تواصل إجلاء المصابين من قطاع غزة.

وقد أجلت في الأسبوع الماضي وحده، 60 جريحًا من غزة.

وأوضح الموقع، أن الوحدات الطبية، أجلت 600 جندي مصاب من غزة منذ بداية العملية البرية.