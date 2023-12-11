سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال، اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بمخيم بلاطة (فيديو)

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بنشوب اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/rCQTikpfV2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 11, 2023

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تخريب واسعة في مخيم بلاطة شرق نابلس.

واستشهد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة يعبد بجنين وداهمت عدة منازل.

بداية الهجوم البري على غزة

من جانب آخر، اعترفت إسرائيل بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مقتل 425 جنديًا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 97 جنديًا قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.

في غضون ذلك، قال موقع “مكان”: إن الجيش أطلق موقعًا إلكترونيًا لنشر البيانات الرسمية، عن القتلى والجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب، مؤكدًا مقتل 425، وإصابة 1593 بجروح، بينهم 255 إصاباتهم خطيرة، و446 متوسطة.

العدوان على غزة

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه منذ بداية الهجوم البري على غزة في 28 أكتوبر الماضي، قتل 97 جنديًا، وأصيب 559، بينهم 127 في حالة خطيرة، و213 في حالة متوسطة، في حين 416 جنديًا يعالجون المستشفيات، بينهم 40 في حالة خطيرة.

وأضاف الموقع، أن المروحيات العسكرية ووحدة الأطباء والمسعفين تواصل إجلاء المصابين من قطاع غزة.

وقد أجلت في الأسبوع الماضي وحده، 60 جريحًا من غزة.

وأوضح الموقع، أن الوحدات الطبية، أجلت 600 جندي مصاب من غزة منذ بداية العملية البرية.