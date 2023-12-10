سرايا القدس تعلن قنص جنديين من جيش الاحتلال شرق غزة

أخبار غزة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، تمكن عناصر المقاومة من قنص جنديين من جيش الاحتلال في محور التقدم بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، مقتل 40 جنديا، بالإضافة إلى إيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال الـ٤٨ ساعة الأخيرة.

تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا علي أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.

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وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".

وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا علي أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.