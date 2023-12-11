الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أطعمة لعلاج تجاعيد البشرة، تناوليها بانتظام

شد التجاعيد، فيتو
شد التجاعيد، فيتو

أطعمة تناوليها بانتظام لعلاج تجاعيد البشرة، والتجاعيد هي علامات الشيخوخة الطبيعية التي تظهر على الجلد مع مرور الوقت، والتي تصيب النساء بالذعر، وتجعل الكثيرات يلجأن إلى عمليات التجميل وشد الجسم.

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن التجاعيد تنتج عن انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهو ما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد.

وأضافت الدكتورة لورا، أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في علاج تجاعيد البشرة، وذلك لأنها تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور التجاعيد.
 

Advertisements

أطعمة لعلاج تجاعيد البشرة

وفيما يلي، تستعرض الدكتورة لورا، بعض الأطعمة التي تساعد في علاج تجاعيد البشرة:

 

الفواكه والخضروات: 
تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تتسبب في تلف الخلايا. كما تحتوي الفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحة الجلد، مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E والسيلينيوم.

المكسرات والبذور:
تحتوي المكسرات والبذور على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على مرونة الجلد، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

الأسماك الدهنية:
تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

الحبوب الكاملة: 
تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة.

البروتين:
يساعد البروتين على بناء وإصلاح الأنسجة في الجسم، بما في ذلك الجلد.

شد البشرة، فيتو

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن تناولها للوقاية من ظهور التجاعيد أو علاجها:

الفواكه:
التفاح، والبرتقال، والموز، والتوت، والبطيخ، والجريب فروت، والكيوي.

الخضراوات: 
السبانخ، والبروكلي، والفلفل الأحمر، والطماطم، والقرنبيط، والكرنب، والخس.

المكسرات والبذور: 
اللوز، والجوز، والبندق، والكاجو، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين.

الأسماك الدهنية:
السلمون، والتونة، والماكريل، والسردين.

الحبوب الكاملة: 
الأرز البني، والشوفان، والكينوا، والشعير.

البروتين:
الدجاج، والأسماك، والبيض، والبقوليات.
 

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد

ماسكات من الطبيعة تخلصك من التجاعيد في أسرع وقت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أطعمة لعلاج تجاعيد البشرة التخلص من تجاعيد بشرتك تجاعيد البشرة ازالة تجاعيد الوجه شد تجاعيد الوجه علاج تجاعيد البشره وشدها الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية مرونة الجلد علامات الشيخوخة الطبيعية

مواد متعلقة

جلسات تنظيف البشرة، في البيت بأقل التكاليف

مرطبات للبشرة المختلطة، من الطبيعة ومفعولها مذهل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الإثنين، وفقا لآخر تحديث

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

شبانة: معتمد جمال يستحق التحية وهو اختيار صائب ومناسب للزمالك حاليًا

يحيى الفخراني يعود إلى الدراما الرمضانية بـ "عتبات البهجة"

الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة المستوطنين الإسرائيليين وحركة حماس

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

فرمانات نقابة المهندسين.. قرار نهائى بحظر قيد خريجى المعاهد غير المعتمدة.. نقيب المهندسين: المهنة خط أحمر ولن يضار إلا من يرفض الالتزام بالقانون

فوائد الجوافة، مهمة في الشتاء لتقوية مناعة الصغار والكبار

Advertisements

منوعات

المزيد

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

حملة إعلانية تستغل مأساة الشهداء والجرحى، أزياء "زارا" مستوحاة من العدوان على غزة

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية