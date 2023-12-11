أطعمة لعلاج تجاعيد البشرة، تناوليها بانتظام

أطعمة تناوليها بانتظام لعلاج تجاعيد البشرة، والتجاعيد هي علامات الشيخوخة الطبيعية التي تظهر على الجلد مع مرور الوقت، والتي تصيب النساء بالذعر، وتجعل الكثيرات يلجأن إلى عمليات التجميل وشد الجسم.



وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن التجاعيد تنتج عن انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهو ما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد.

وأضافت الدكتورة لورا، أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في علاج تجاعيد البشرة، وذلك لأنها تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور التجاعيد.



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أطعمة لعلاج تجاعيد البشرة

وفيما يلي، تستعرض الدكتورة لورا، بعض الأطعمة التي تساعد في علاج تجاعيد البشرة:

الفواكه والخضروات:

تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تتسبب في تلف الخلايا. كما تحتوي الفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحة الجلد، مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E والسيلينيوم.

المكسرات والبذور:

تحتوي المكسرات والبذور على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على مرونة الجلد، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

الأسماك الدهنية:

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

الحبوب الكاملة:

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة.

البروتين:

يساعد البروتين على بناء وإصلاح الأنسجة في الجسم، بما في ذلك الجلد.

شد البشرة، فيتو

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن تناولها للوقاية من ظهور التجاعيد أو علاجها:

الفواكه:

التفاح، والبرتقال، والموز، والتوت، والبطيخ، والجريب فروت، والكيوي.

الخضراوات:

السبانخ، والبروكلي، والفلفل الأحمر، والطماطم، والقرنبيط، والكرنب، والخس.

المكسرات والبذور:

اللوز، والجوز، والبندق، والكاجو، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين.

الأسماك الدهنية:

السلمون، والتونة، والماكريل، والسردين.

الحبوب الكاملة:

الأرز البني، والشوفان، والكينوا، والشعير.

البروتين:

الدجاج، والأسماك، والبيض، والبقوليات.

