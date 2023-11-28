التجاعيد من المشكلات التى تؤرق الفتيات كثيرا وتزعجهن لتأثيرها السلبى على مظهر البشرة ونضارتها وشبابها.

وتحرص الفتيات على العناية بالبشرة دائما للحفاظ على شبابها وتأخير ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة ما يعزز من نضارة البشرة وجمالها.

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد.

المكونات:-

ربع كوب مغلى شاى أخضر

2 ملعقة كبيرة زبادى

الطريقة:-

نحضر الشاى ولكن نتركه يبرد اولا.

ثم نذوب الزبادى فى الشاى ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نتم القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفضل عمله باردا وفى الصباح لبشرة مشرقة طوال اليوم.

هذا القناع يفتح البشرة ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة وأيضا يعزز من نضارة وجمال البشرة، لذا يجب المواظبة عليه.

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.