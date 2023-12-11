الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم نابليون خلال أسبوعين بمصر

فيلم نابليون، فيتو
فيلم نابليون، فيتو

منذ اللحظة الأولى، استطاع الفيلم الأجنبي Napoleon نابليون أن يخطف الأنظار، ويُثير حماس الجمهور لقطع التذاكر ودخوله بالسينمات المصرية.

فيلم نابليون

واقتنص نابليون خلال أسبوعين عرض بمصر إجمالي إيرادات وصل لـ ٥ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه.. وهو العمل الذى يدور حول القائد الفرنسي الشهير “نابليون بونابرت” ومسيرة صعوه حتى الرحيل..

ويستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

Advertisements

ويأتي فيلم Napoleon من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.

ويقدم مخرج الفيلم ريدلى سكوت فترة الحروب الصليبية وانتصارات صلاح الدين الأيوبى، في فيلمه الجديد عن "نابليون"، 6 معارك مهمة خاضها القائد الفرنسى المعروف تاريخيًّا بمعاركه الدموية.

يشار إلى أن بطل العمل (خواكين فينيكس) من مواليد 28 أكتوبر 1974.. وهو ممثل، ومنتج، وناشط، وفنان موسيقي، وأحيانًا رابر. 

جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل

أجاد أداء الأدوار الشريرة والشخصيات المضطربة التي هي الأقرب لشخصيته.. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم المصارع، بالإضافة إلى ترشحه عن هذا الدور لجائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا.. فاز في 2006 بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السير على الخط، حيث جسد دور جوني كاش، كما ترشح عن الدور لجائزة أوسكار وجائزة بافتا. تلقي ترشيحه الثالث لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم المعلم، وترشح أيضًا لجائزة الجولدن جلوب وجائزة البافتا. 

وقام بتصوير نسخة من شخصية دي سي كومكس الشرير الجوكر في فيلم يحمل اسمه عام 2019، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل بدور رئيسي عام 2020 عن دوره في الفيلم وحصل علي جائزة  جولدن جلوب وجائزة بافتا. في عام 2020، أحتل فينيكس المرتبة الـ12 على قائمة أفضل 25 ممثل في القرن الـ21 من قِبل نيويورك تايمز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Napoleon فيلم Napoleon فيلم نابليون الفيلم الأجنبي Napoleon نابليون ملحمة صعود نابليون إلى السلطة النجم العالمى خواكين فينيكس الممثلة العالمية فانيسا كيربي فترة الحروب الصليبية انتصارات صلاح الدين الأيوبى

مواد متعلقة

إجمالي إيرادات فيلم فوي فوي فوي خلال 12 أسبوعا بمصر

وش في وش، محمد ممدوح يحقق 36 مليون جنيه إيرادات بشباك التذاكر

الأكثر قراءة

إجمالي إيرادات فيلم نابليون خلال أسبوعين بمصر

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

حقيقة طلب كولر رحيل أكرم توفيق.. ومتى يعود قندوسي للأهلي؟

لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل

بعد تصادم زورق ومركب، واشنطن تطالب بكين بوقف سلوكياتها الخطيرة في بحر الصين وتحذرها

ضياء السيد: فكرة عودة أزارو للأهلي محفوفة بالمخاطر، والدوري الإفريقي "وبال" على الأندية

ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة على يد جيرونا برباعية

ريهام عبد الغفور تظهر لأول مرة بعد وفاة والدها، عزاء شقيق حلمي يجمع هنا وفهمي

Advertisements

منوعات

المزيد

حملة إعلانية تستغل مأساة الشهداء والجرحى، أزياء "زارا" مستوحاة من العدوان على غزة

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية