إجمالي إيرادات فيلم نابليون خلال أسبوعين بمصر

منذ اللحظة الأولى، استطاع الفيلم الأجنبي Napoleon نابليون أن يخطف الأنظار، ويُثير حماس الجمهور لقطع التذاكر ودخوله بالسينمات المصرية.

فيلم نابليون

واقتنص نابليون خلال أسبوعين عرض بمصر إجمالي إيرادات وصل لـ ٥ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه.. وهو العمل الذى يدور حول القائد الفرنسي الشهير “نابليون بونابرت” ومسيرة صعوه حتى الرحيل..

ويستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

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ويأتي فيلم Napoleon من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.

ويقدم مخرج الفيلم ريدلى سكوت فترة الحروب الصليبية وانتصارات صلاح الدين الأيوبى، في فيلمه الجديد عن "نابليون"، 6 معارك مهمة خاضها القائد الفرنسى المعروف تاريخيًّا بمعاركه الدموية.

يشار إلى أن بطل العمل (خواكين فينيكس) من مواليد 28 أكتوبر 1974.. وهو ممثل، ومنتج، وناشط، وفنان موسيقي، وأحيانًا رابر.

جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل

أجاد أداء الأدوار الشريرة والشخصيات المضطربة التي هي الأقرب لشخصيته.. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم المصارع، بالإضافة إلى ترشحه عن هذا الدور لجائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا.. فاز في 2006 بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السير على الخط، حيث جسد دور جوني كاش، كما ترشح عن الدور لجائزة أوسكار وجائزة بافتا. تلقي ترشيحه الثالث لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم المعلم، وترشح أيضًا لجائزة الجولدن جلوب وجائزة البافتا.

وقام بتصوير نسخة من شخصية دي سي كومكس الشرير الجوكر في فيلم يحمل اسمه عام 2019، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل بدور رئيسي عام 2020 عن دوره في الفيلم وحصل علي جائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا. في عام 2020، أحتل فينيكس المرتبة الـ12 على قائمة أفضل 25 ممثل في القرن الـ21 من قِبل نيويورك تايمز.