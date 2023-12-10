الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل السحلب الجاهز في خطوات بسيطة

السحلب، فيتو
السحلب، فيتو

طريقة عمل السحلب الجاهز، السحلب من المشروبات الشتوية الشهيرة التى لها مذاق مميز لا يقاوم ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل السحلب الجاهز، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره لإسعاد أفراد الأسرة فى فصل الشتاء لأنه يمنح الشعور بالدفء والسعادة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل السحلب الجاهز.

مكونات عمل السحلب الجاهز:-

2 ملعقة صغيرة سحلب جاهز 

كوب لبن حليب

يمكن إضافة نصف كوب لبن ونصف كوب ماء حسب الرغبة

إضافة السكر حسب الرغبة

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فى حالة عدم وجود مكسرات فى السحلب يمكن وضع مكسرات مجروشة وجوز الهند حسب الرغبة

طريقة عمل السحلب الجاهز:-

  • نحضر كنكة القهوة ولكن بحجم كبير يكفى كوب 250 مللى.
  • ثم نضيف له اللبن والسحلب والسكر ونقلب جيدا حتى نتأكد من ذوبان السحلب والسكر.
  • ثم نرفع السحلب على النار ونقلب على النار الهادئة حتى الغليان.
  • ثم نرفع السحلب من على النار ونقلبه مرة أخيرة.
  • ثم نصبه فى كوب التقديم ونرش على الوجه المكسرات وجوز الهند
  • ثم يقدم السحلب ساخنا.
طريقة عمل السحلب الجاهز، فيتو 

ولعمل السحلب فى المنزل

مكونات عمل السحلب فى المنزل:

كوب لبن بودر 
كوب سكر بودر
ربع كوب سحلب خام 
4 ملاعق كبيرة نشا
كوب جوز هند
نصف كوب سمسم 
كوب أرز مطحون 
ملعقة صغيرة قرفة 
فانيليا

طريقة عمل السحلب في المنزل:

-نقوم بتحميص السمسم.

-وفى وعاء نقوم بوضع المكونات السابقة مع بعض ونقوم بالتقليب جيدًا.

-ثم نقوم بوضع السمسم ونكمل تقليب ونقوم بوضع رشة القرفة ونكمل تقليب.

-ثم نقوم بوضع اللبن البودر ونقلب أيضًا.

-وفى برطمان نظيف ومعقم نقوم بوضع المكونات ونضع على الوجه القليل من السمسم والمكسرات ونغلق البرطمان ويحفظ.

-وعند التقديم نذوب ملعقتين صغيرتين منه فى كوب لبن مع وضع السكر حسب النار، ثم نرفعه على النار مع التقليب حتى الغليان، ثم يقدم بعدها.

فوائد السحلب

وللسحلب فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله يوميا فى فصل الشتاء حيث يحتوي على الأوميجا ٣ لاحتوائه على المكسرات، كما أنه غني بالدهون الصحية والمعادن والفيتامينات المختلفة خاصة الكالسيوم وفيتامين د ومجموعة فيتامين ب، أما مستخلص الزهرة نفسها، فهو غني بمضادات الأكسدة ومضادات الإلتهابات التى تقوى المناعة وتقاوم جميع الأمراض بالجسم خاصة الأورام الخبيثة.

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فوائد السحلب، يقوي المناعة ويحسن الهضم

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ويجب شراء سحلب من نوع جيد ومضمون بعيدا عن الأنواع الرديئة التي تحتوي على الأرز المطحون والنشاء، لذا يجب عند شرائه اختيار نوع موثوق به، مع مراعاة تحليته بسكر قليل عند تحضيره لعدم زيادة السكريات والسعرات الحرارية به، وذلك لضمان الإستفادة من فوائده دون أى ضرر للصحة والجسم ودون أن يفسد الرجيم.

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