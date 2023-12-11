طريقة عمل الحلبة المعقودة، لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل الحلبة المعقودة، الحلبة المعقودة من الأكلات المصرية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ القدم ومازالت تقدم حتى وقتنا الحالي.

وطريقة عمل الحلبة المعقودة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تشبه المربى، ولكن تقدم من الحلبة الحصى والعسل الأسود، ولها قيمة غذائية عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الحلبة المعقودة.

مكونات عمل الحلبة المعقودة:

كيلو عسل أسود

3 ملاعق كبيرة زيت

4 ملاعق كبيرة حلبة مطحونة

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف كوب سمسم محمص

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كوب فول سودانى

طريقة عمل الحلبة المعقودة:

نحمر السمسم والحلبة فى الزيت فى مقلاة غير لاصقة ونقلب جيدا حتى تظهر رائحتهم.

ثم نضيف الدقيق ونقلب حتى يتغير لونه.

ثم نضيف العسل تدريجيا مع التقليب سريعا حتى لا يتكتل الدقيق فى العسل.

ثم نستمر في التقليب حتى تظهر فقاعات بالعسل، ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول المذاق إلى مر.

ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف له الفول السوداني ونقلب والحلبة المعقودة ساخنة.

ثم نحضر برطمان زجاجية معقمة ومحكمة الغلق ونحفظ بها الحلبة المعقودة ونضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل الحلبة المعقودة، فيتو

فوائد الحلبة

والحلبة لها فوائد عديدة تدفعنا لتناولها، منها:

تستخدم فى علاج النحافة وقلة الوزن وليس كمشروب حارق للدهون.

مشروب الحلبة مشروب نسائى مهم لتغذيتهن، كما يسهل الولادة، فالحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.

مهمة فى علاج قرحة المعدة، لأنها تساعد فى تقوية بطانة.

تساعد فى خفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم ما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

تساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى علاج النحافة ونقص التغذية خاصة فى حالة تقديمها بالعسل أو تقديمها فى المفتقة أو ما تعرف بالحلبة المعقودة.

تنظم عملية الجهاز الهضمى وتطرد السموم من الجسم.

تغذى الشعر وتستخدم فى الوصفات الطبيعية التى تزيد من كثافة الشعر ولمعانه وعلاج مشاكل التقصف والتساقط.

تساعد فى إدرار لبن الأم المرضعة لتغذية الطفل الرضيع.

تعمل الحلبة في الحفاظ صحة الجلد حيث تقلل من التهاب الجلد، كما تساعد فى علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، وذلك من خلال طحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.