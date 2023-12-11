استشهاد 6 سوريين وإصابة 10 آخرين بانفجار جثة فخخها إرهابيو «داعش» بعد إعدامها

استشهد 6 أشخاص وأصيب 10 آخرين في سوريا بكمين نفذته مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تفخيخ جثة اختطفوا صاحبها وأعدموه ميدانيا، في ريف محافظة الرقة، شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.



وأفادت أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع (الحجر الصوان) في قرية (الترب الصغير/ 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة)، المفتوحة على بادية تدمر بريف حمص.

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إعدام سوري ميدانيا

وتابعت أن مسلحي "داعش" أطلقوا سراح خمسة من العاملين وتركوا واحد منهم فقط وقاموا بإعدامه ميدانيًا، ليتجمع المدنيين من سكان القرى المحيطة مع المفرج عنهم ويبدؤون البحث عن المسلحين والشاب المخطوف، وحين وجدوه جثة هامدة، هموّا بنقله إلى القرية لتنفر جثته بهم كونها قد تم تفخيخها من قبل مسلحي "داعش"، الذين قاموا حينها بإطلاق الرصاص العشوائي عليهم بغية قتل عدد أكبر من المتجمعين.



وقال مصدر طبي في مستوصف الحمدانية بريف الرقة: إن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 بينهم حالتين حرجتين حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم حاليًا".

وأوضح أن مجموعات من أبناء القرى بمساندة قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش العربي السوري قاموا بتمشيط المنطقة، حيث شوهدت مجموعة من المسلحين المستغلين الدراجات النارية الصحراوية وهم يفرون في عمق البادية، باتجاه منطقة الــ 55 الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.

استهدفت قواعد أمريكية في سوريا

وعلى صعيد آخر، أعلنت المقاومة العراقية، في بيان صادر أنها استهدفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا بـ11 عملية حتى الآن.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن لدولة الاحتلال، تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لقصف متكرر من قبل المقاومة العراقية المدعومة من إيران.

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم كبير بـ7 قذائف، وهو ما تسبب في إثارة غضب واشنطن التي تعهدت بالرد على الهجوم.