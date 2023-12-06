المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق.

استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية



وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقبل وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية أن المقاومة العراقية استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي البلاد.

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المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت المقاومة العراقية المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: إنها نفذت الضربة ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

ويوم الأحد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، أن قذائف صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية بريف الحسكة مضيفا أنه لا توجد أنباء عن إصابات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت أن استهدافها 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة "بدون طيار هجومية" قرب كركوك، كان "دفاعا عن النفس"، منوهة بأن القوات العراقية أخطرت بالضربة، دون أن تحدد ما إذا كانت قد أبلغت قبل الضربة أو بعدها.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، شن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق.



وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردًّا مباشرًا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

الطيران المسير فوق الخضراء



وفي نفس السياق، قالت صحيفة "بغداد اليوم" نقلًا عن مصدر أمني إن "إطلاق النار المسموع قرب المنطقة الخضراء، كان نتيجة رصد جسم غريب يعتقد أنه طيران مسير فوق مقر هيئة الحشد الشعبي".

ولفت المصدر بأن “الطيران المسير فوق الخضراء كان دون تنس”.

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