الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

قاعدة عين الأسد،
قاعدة عين الأسد، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق.

استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية 


وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقبل وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية أن المقاومة العراقية استهدفت  قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي البلاد.

Advertisements

 

المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة

 

 

 

وأعلنت المقاومة  العراقية المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

 

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: إنها نفذت الضربة ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

ويوم الأحد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، أن قذائف صاروخية استهدفت  قاعدة أمريكية بريف الحسكة مضيفا أنه لا توجد أنباء عن إصابات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت أن استهدافها 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة "بدون طيار هجومية" قرب كركوك، كان "دفاعا عن النفس"، منوهة بأن القوات العراقية  أخطرت بالضربة، دون أن تحدد ما إذا كانت قد أبلغت قبل الضربة أو بعدها.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، شن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق.

 
وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردًّا مباشرًا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

 

الطيران المسير فوق الخضراء


وفي نفس السياق، قالت صحيفة "بغداد اليوم" نقلًا عن مصدر أمني إن "إطلاق النار المسموع قرب المنطقة الخضراء، كان نتيجة رصد جسم غريب يعتقد أنه طيران مسير فوق مقر هيئة الحشد الشعبي".

ولفت المصدر بأن “الطيران المسير فوق الخضراء كان دون تنس”.

هجوم جديد يستهدف قاعدة جوية أمريكية في العراق

أمير عيد: أمريكا دمرت العراق وشعبه بحجة النووي.. واكتشفنا أنها كانت أوهام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

استهداف قاعدة عين الأسد المقاومة الإسلامية في العراق طائرة بدون طيار غرب العراق قاعدة عين الاسد الامريكية

مواد متعلقة

هجوم جديد يستهدف قاعدة جوية أمريكية في العراق

أمير عيد: أمريكا دمرت العراق وشعبه بحجة النووي.. واكتشفنا أنها كانت أوهام

الجيش الأمريكي يشن ضربات على موقعين في العراق

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي Veto live Sports

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

إسماعيل هنية يحدد شرط المقاومة للدخول في تفاوض جديد مع إسرائيل

شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

القضاء الإداري يلغي قرار وزير الرياضة ويعيد عمر الغنيمي لسموحة

Advertisements

منوعات

المزيد

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بحل المشكلات ومواجهة الصعوبات

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

المزيد
الجريدة الرسمية