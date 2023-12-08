قصف إسرائيلي يستهدف موالين لحزب الله جنوبي سوريا
استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بمحافظة القنيطرة في جنوب سوريا اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص "موالين لحزب الله"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة البعث في محافظة القنيطرة، ما أسفر عن سقوط أربعة مقاتلين موالين لحزب الله من دون تحديد جنسياتهم.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع حرب 2011.
واستهدفت الضربات بشكل رئيسي فصائل مدعومة من إيران وعناصر حزب الله اللبناني إضافة إلى مواقع للجيش السوري لكنها كثفت تلك الهجمات منذ بدء عدوانها على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكان المرصد أفاد ليل الخميس /الجمعة أن إسرائيل "قصفت بثمانية صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقعا عسكريا للجيش السوري في شرق بلدة حضر بالقنيطرة، بدون ورود معلومات عن خسائر بشرية"، مشيرا إلى أن ذلك جاء ردا على "قصف الجولان السوري المحتل".
وأعلن المرصد الأسبوع الماضي، مقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين مواليين لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب اللبناني قرب دمشق، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة استمرّت سبعة أيام بين إسرائيل وحماس.
ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها عازمة على التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.
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