السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة العراقية تنفذ 11 هجوما على القواعد الأمريكية في سوريا وبغداد

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا، فيتو

أعلنت المقاومة العراقية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها استهدفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا بـ11 عملية حتى الآن.


الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن لدولة الاحتلال، تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لقصف متكرر من قبل المقاومة العراقية المدعومة من إيران.


وبالأمس تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم كبير بـ7 قذائف، وهو ما تسبب في إثارة غضب واشنطن التي تعهدت بالرد على الهجوم.


وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة العراقية، في بيان صادر عنها، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حدث  فيها الاعتداء على السفارة الأمريكية  ومقر جهاز الأمن الوطني.


وذكر المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، يحيى رسول: "في هذا الإطار جرت إحالة الضباط والمنتسبين من القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة إلى لجان تحقيق متخصصة لمحاسبة المقصرين منهم".


وأكد الناطق باسم قائد الجيش العراقي: "إن فريق العمل، يواصل بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

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وتابع يحيى رسول: إن  الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل، وستكون تحت طائلة القانون، ولا سيما أن الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم، كما منحت القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمس أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقًا.

 

هجوم كبير على السفارة الأمريكية في بغداد

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.

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المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

 

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