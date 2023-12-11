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رياضة

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يخطف تعادلا مثيرا من روما وحالتي طرد

روما، فيتو
روما، فيتو

الدوري الإيطالي، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، مباراة روما وفيورنتينا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق العاصمي، ضمن مباريات الجولة الـ15 للدوري الإيطالي.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق روميلو لوكاكو، قبل أن يتعادل فيورنتينا في الدقيقة 66 عن طريق لوكاس كوارتا.
وشهدت هذه المباراة إشهار بطاقتين حمراوين لنيكولا زالوسكي ولوكاكو في الدقيقة 64 و87 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، يصل روما للنقطة الـ25 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، في حين رفع فريق فيورنتينا رصيده للنقطة الـ24 في المركز السادس.ليعود روما إلى النتائج المتذبذبة في الدوري الإيطالي وذلك بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية أمام ساسولو بنتيجة 2-1، وقبلها انتصر على أودينيزي بنتيجة 3-1.

 

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ترتيب روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث لعب الفريق 15 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وفي المقابل يحتل فريق فيورنتينا المركز السابع برصيد 24 نقطة، حيث لعب الفريق 15 مباراة، وحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

تشكيل روما أمام فيورنتينا

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما، التشكيل الرسمي لمباراة فيورنتينا.

وكان تشكيل فريق روما على النحو التالي:

في حراسة المرمى: باتريسيو

في خط الدفاع: يورينتي، مانشيني، نديكا

في خط الوسط: زالوسكي، باريديس، كريستانتي نيسن

في خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو، بيليجريني

تشكيل فيورنتينا

فيما كان تشكيل فيورنتينا كالتالي: 

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس – كابرال.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا سهلا على حساب ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو معقل فريق الإنتر.

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