الدوري الإيطالي، بولونيا يزيد أوجاع ساليرنيتانا بثنائية

الدوري الإيطالي، حقق فريق بولونيا، فوزا هاما، أمام مضيفه ساليرنيتانا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أريكي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق بولونيا بهدفين عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقتين 9 و20، قبل أن يقلص الفارق بالهدف الوحيد لفريق ساليرنيتانا لاعبه سيمي بالدقيقة 75.

وفي الدقيقة 90، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فيدريكو فازيو لاعب ساليرنيتانا بالدقيقة 90.

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ترتيب بولونيا وساليرنيتانا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بولونيا إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما يتذيل ساليرنيتانا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط.

مونزا يخطف فوزا من جنوى في الدوري الإيطالي

من ناحية أخرى، خطف فريق مونزا فوزا أمام نظيره جنوى، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وسط إهدار فرص من كلا الجانبين، قبل أن ينجح مونزا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83 عبر داني موتا.

ترتيب مونزا وجنوى في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرفع مونزا رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتجمد رصيد جنوى عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا سهلا على حساب ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو معقل فريق الإنتر.

أهداف المباراة

افتتح هاكن كالهانجولو رباعية إنتر ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ثم عزز فيدريكو ديماركو تقدم الإنتر بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، ثم وسع ماركوس تورام الفارق لصالح أصحاب الأرض بالهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل أن يختتم لاوتارو مارتينيز رباعية الإنتر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز رفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد فريق أودينيزي عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 9 مواجهات فيما خسر خمس مواجهات حتى الآن.

أودينيزي يخسر أمام إنتر ميلان، فيتو

أتالانتا يفوز على ميلان بثلاثية

من جهة أخرى، فاز فريق أتالانتا على ضيفه ميلان بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا أولا بواسطة أديمولا لوكمان، لكن ميلان تعادل بواسطة أوليفييه جيرو، ثم عاد أصحاب الأرض للتقدم مرة ثانية عن طريق لوكمان أيضا، لكن الميلان تعادل مجددا عبر لوكا يوفيتش، وحين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن أتالانتا من تسجيل الهدف الثالث بواسطة لوييس مورييل.

بهذا الفوز عاد أتالانتا إلى درب الانتصارات بعد أربع مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز ورفع أتالانتا رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس.

بالنسبة إلى ميلان، ففشل في تحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري وتجمد عند 29 نقطة في المركز الثالث.