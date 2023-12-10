الدوري الإيطالي، روما يتقدم على فيورنتينا بهدف لوكاكو في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق روما أمام فيورنتينا في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الأولمبيكو معقل فريق العاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بالهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق روميلو لوكاكو.

تشكيل روما أمام فيورنتينا

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما التشكيل الرسمي لمباراة فيورنتينا، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر، من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وجاء تشكيل فريق روما على النحو التالي:

في حراسة المرمى: باتريسيو

في خط الدفاع: يورينتي، مانشيني، نديكا

في خط الوسط: زالوسكي، باريديس، كريستانتي نيسن

في خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو، بيليجريني

تشكيل فيورنتينا

جاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس – كابرال.

ترتيب روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 24 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث لعب الفريق 14 مباراة فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وفي المقابل يحتل فريق فيورنتينا المركز السادس برصيد 23 نقطة، حيث لعب الفريق 14 مباراة، وحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

ترتيب مونزا وجنوى في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرفع مونزا رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتجمد رصيد جنوى عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا سهلا على حساب ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو معقل فريق الإنتر.