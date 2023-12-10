الكونفدرالية الأفريقية، نهضة بركان يهزم ديابل الكونغولي وتعادل سيخوضون مع الملعب المالي

الكونفدرالية الأفريقية، حقق فريق نهضة بركان المغربي، فوزا على نظيره ديابل نوار الكونغولي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز ثنائية فريق نهضة بركان كل من يوسف الزغودي في الدقيقة 28، ومحمد المرابط بالدقيقة 54، في مباراة شهدت سيطرة تامة لأصحاب الأرض فريق نهضة بركان.

تشكيل نهضة بركان أمام ديابل نوار في الكونفدرالية الأفريقية

كشف أمين الكرمة، مدرب نهضة بركان، تشكيل فريقه الذي ضم كلا من: حيماني - دايو - عسال - الموساوي - مدكور - البحيري - كامارا - المورابيط - ميهري - لمليوي - زغودي.

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وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، تعادل فريق سيخوضون يونايتد بطل جنوب أفريقيا أمام الملعب المالي، في المباراة التي جمعتهما بجنوب أفريقيا ليكتفي كلا الفريقين بالحصول على نقطة.

ترتيب مجموعة نهضة بركان

بتلك النتيجة نجح فريق نهضة بركان في تحقيق الفوز الثالث على التوالي ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ومن خلفه الملعب المالي وسيخوخون يونايتد برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويتذيل المجموع بدون نقاط ديابل نوار الكونغولي.

الهلال الليبي يفوز على سوبر سبورت بثنائية

فيما حقق فريق الهلال الليبي فوزا صعبا على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي الليبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لحساب المجموعة الأولى التي تضم معهما فريق مودرن فيوتشر ممثل مصر واتحاد العاصمة ممثل الجزاء.

أهداف المباراة

تقدم الهلال الليبي بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق المعتصم بالله الطيب، ثم تعادل اللاعب غامياني لونجو لفريق سوبر سبورت في الدقيقة 59، ثم عاود فريق الهلال الليبي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق المعتصم بالله الطيب.

ونجح فريق الهلال الليبي في تحقيق الفوز على فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، وهو الفوز الأول للهلال في بطولة الكونفدرالية، بعد الهزيمة في المباراتين السابقتين أمام فريق مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.