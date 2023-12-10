الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

مجموعة فيوتشر، الهلال الليبي يفوز على سوبر سبورت بثنائية ببطولة الكونفدرالية

فريق الهلال الليبي
فريق الهلال الليبي يفوز على سوبر سبورت، فيتو

الكونفدرالية، حقق فريق الهلال الليبي فوزا صعبا على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي الليبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لحساب المجموعة الأولى التي تضم معهما فريق مودرن فيوتشر ممثل مصر واتحاد العاصمة ممثل الجزاء.

أهداف المباراة

تقدم الهلال الليبي بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق المعتصم بالله الطيب، ثم تعادل اللاعب غامياني لونجو لفريق سوبر سبورت في الدقيقة 59، ثم عاود فريق الهلال الليبي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق المعتصم بالله الطيب.

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ونجح فريق الهلال الليبي في تحقيق الفوز على فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، وهو الفوز الأول للهلال في بطولة الكونفدرالية، بعد الهزيمة في المباراتين السابقتين أمام فريق مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.

محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي، فيتو

ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الثالثة

ويتصدر فريق اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع فريق مودرن فيوتشر الذي يملك نفس العدد من النقاط، بعد الفوز في المباراتين السابقتين.

موعد مباراة مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 9 جويليه بالجزائر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية.

 

واختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء أمس السبت بالجزائر؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

 

 

وجاء تدريب مودرن فيوتشر أمس على ملعب المباراة، وشهد المران حماسا كبيرا من جميع اللاعبين الذين تعاهدوا على الظهور القوي امام اتحاد العاصمة اليوم.

 

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