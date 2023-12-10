الكونفدرالية، هزيمة الأفريقي التونسي أمام ريفرز يونايتد النيجيري

الكونفدرالية الأفريقية، سقط فريق الأفريقي التونسي في فخ الهزيمة، أمام نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ياكوبو جوون ستاديوم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد نياما نواجوا مهاجم فريق ريفرز يونايتد النيجيري في الدقيقة 43.

تشكيل الأفريقي التونسي في مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

وجاء تشكيل النادي الأفريقي في مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري كالتالي:

معز حسن - غيث الزعلوني - امين الحمروني - عامر العمراني - توفيق الشريفي - احمد خليل - بيكورو - رشاد العرفاوي - بسام الصرارفي - الطيب المزياني - كينغسلاي ايدو

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وفي مباراة أخرى، ضمن الكونفدرالية الأفريقية، حقق فريق أبو سليم الليبي، فوزا هاما على نظيره سوار الغيني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 19 مايو بالجزائر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف فريق أبو سليم الليبي، لاعبه محمد الغادي في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذا من فريق أبو سليم الليبي، الذي ضغط منذ الدقائق الأولى لمحاولة استغلال عامل الأرض، حيث يخوض مبارياته في الجزائر بسبب عدم اعتماد الكاف للملاعب الليبية.

وبتلك النتيجة رفع نادي أبو سليم الليبي، رصيده إلى 6 نقاط ليواصل مطاردة الزمالك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وكان نادي الزمالك فاز أمس السبت، على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، ثم التغلب على ساجرادا في الجولة الثالثة.

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- أبوسليم الليبي (6 نقاط)

3- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)