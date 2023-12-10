الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكونفدرالية، هزيمة الأفريقي التونسي أمام ريفرز يونايتد النيجيري

الأفريقي التونسي،
الأفريقي التونسي، فيتو

الكونفدرالية الأفريقية، سقط فريق الأفريقي التونسي في فخ الهزيمة، أمام نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ياكوبو جوون ستاديوم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد نياما نواجوا مهاجم فريق ريفرز يونايتد النيجيري في الدقيقة 43.

 

تشكيل الأفريقي التونسي في مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري 

وجاء تشكيل النادي الأفريقي في مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري كالتالي:

معز حسن - غيث الزعلوني - امين الحمروني - عامر العمراني - توفيق الشريفي - احمد خليل - بيكورو - رشاد العرفاوي - بسام الصرارفي - الطيب المزياني - كينغسلاي ايدو 

Advertisements

 

وفي مباراة أخرى، ضمن الكونفدرالية الأفريقية، حقق فريق أبو سليم الليبي، فوزا هاما على نظيره سوار الغيني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 19 مايو بالجزائر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف فريق أبو سليم الليبي، لاعبه محمد الغادي في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذا من فريق أبو سليم الليبي، الذي ضغط منذ الدقائق الأولى لمحاولة استغلال عامل الأرض، حيث يخوض مبارياته في الجزائر بسبب عدم اعتماد الكاف للملاعب الليبية.

وبتلك النتيجة رفع نادي أبو سليم الليبي، رصيده إلى 6 نقاط ليواصل مطاردة الزمالك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وكان نادي الزمالك فاز أمس السبت، على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في  المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، ثم التغلب على ساجرادا في الجولة الثالثة.

 

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- أبوسليم الليبي (6 نقاط)

3-  ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)

الكونفدرالية، فيوتشر يسعى لخطف الصدارة من اتحاد العاصمة بموقعة الجزائر

الإفريقي التونسي يضرب باهاردار الإثيوبي بثلاثية ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

الكونفدرالية الأفريقية الإفريقي التونسي ريفرز يونايتد مباراة الأفريقي وريفرز ريفرز يونايتد ضد الأفريقي

مواد متعلقة

الكونفيدرالية الأفريقية، أبو سليم الليبي يواصل مطاردة الزمالك بالفوز على سوار الغيني

الزمالك يفوز 4-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

بعد تهنئة داليا زيادة لجيش الاحتلال، صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صورة الفلسطينيين العراة

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

بوادر أزمة بين السودان والإمارات، الخرطوم تطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

موعد حفل جوائز الكاف 2023 والقنوات الناقلة

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

Advertisements

منوعات

المزيد

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

ابتهالات وأناشيد دينية وتنورة، أجواء مميزة أمام لجنة انتخابات بالجمالية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

تراجع سعر شراء اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

المزيد

انفوجراف

7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

تفسير حلم ركوب المركب فى المنام وعلاقته بكثرة الأزمات والتخبطات

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية