الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

الكونفيدرالية الأفريقية، أبو سليم الليبي يواصل مطاردة الزمالك بالفوز على سوار الغيني

فريق أبو سليم الليبي،
فريق أبو سليم الليبي، فيتو

الكونفدرالية الأفريقية، حقق فريق أبو سليم الليبي، فوزا هاما على نظيره سوار الغيني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 19 مايو بالجزائر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف فريق أبو سليم الليبي، لاعبه محمد الغادي في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذا من فريق أبو سليم الليبي، الذي ضغط منذ الدقائق الأولى لمحاولة استغلال عامل الأرض، حيث يخوض مبارياته في الجزائر بسبب عدم اعتماد الكاف للملاعب الليبية.

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وبتلك النتيجة رفع نادي أبو سليم الليبي، رصيده إلى 6 نقاط ليواصل مطاردة الزمالك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

 

وكان نادي الزمالك فاز أمس السبت، على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في  المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، ثم التغلب على ساجرادا في الجولة الثالثة.

 

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- أبوسليم الليبي (6 نقاط)

3-  ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك. 

 

معتمد جمال مدرب الزمالك 

خاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعًا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

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