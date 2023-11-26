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رياضة

الكونفدرالية، نهضة بركان المغربي يهزم سيخوخون بثنائية

نهضة بركان،فيتو
نهضة بركان،فيتو

فاز نهضة بركان المغربي على سيخوخون الجنوب أفريقي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفيدرالية.

ثنائية نهضة بركان 


وتقدم نهضة بركان في الدقيقة 14 عن طريق عادل طاهف، قبل أن يضيف يوسف الفحلي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

يذكر أن نهضة بركان سبق له الفوز بالبطولة مرتين عامي 2020 و2022.


وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت بمباراة في وقت سابق الأحد، حيث فاز الملعب المالي على مضيفه ديابل نوار من الكونغو برازافيل (3-1)

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مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وجاءت مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر
مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر
مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024
مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

 

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