الوطنية للانتخابات: تواجد باهر للمواطنين في أول أيام العرس الديمقراطي

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جزءًا كبيرا من اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية تم غلقها، موضحًا: "ما زالت بعض اللجان الفرعية في بعض المحافظات مستمر الانتخاب فيها، ويتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بغلق كل اللجان، وسنحصل على التأكيد بها لغلق الصناديق والاحتفاظ بها في غرفة مغلقة".

الإبهار في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية



وأضاف «بنداري» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه بعد الانتخابات ووضعها في غرفة مغلقة يتم تخصيص الحراسة عليها، موضحًا: "العملية الانتخابية في اليوم الأول كان بها إبهار في التواجد من جموع الناخبين، ونشكر الناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم وشاركوا في هذا العُرس وباشروا حقوقهم وندعو كل الناخبين إلى الاستمرار في التواجد خلال الأيام القادمة اليومين الثاني والثالث لاستكمال هذا العُرس.

Advertisements



الانتخابات الرئاسية 2024، وأجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة، لمتابعة عملية التصويت والتأكد من سير العملية الانتخابية دون عقبات، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه رؤساء اللجان.



وقال سامح عرابي، رئيس اللجنة العامة بمرسي علم، إنه تم فتح اللجان في موعدها المحدد، وكان هناك تزاحم علي لجان الوافدين.

بينما قال شريف حافط، رئيس اللجنة العامة بالفرافرة بالوادي الجديد، انتظام فتح اللجان في موعدها، وعدد اللجان الفرعية 12 لجنة فرعية

وقال ضياء عامر، رئيس لجنة سيوة بمرسي مطروح، افتتاح 10 لجان فرعية في موعدها، ووجود إقبال كثيف علي لجان الوافدين.

وقال المستشار محمد ناجي، رئيس اللجنة العامة بسانت كاترين، إن هناك لجنة فرعية واحدة وتم فتحها 9 صباحا دون وجود أي معوقات رغم برودة الجو.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا.

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس



ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024



وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.