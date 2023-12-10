استمرار التصويت في عدد من اللجان بالقاهرة بعد الـ 9 مساءً حتى آخر ناخب (فيديو)

شهدت محافظة القاهرة كثافة كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى عدد من اللجان الانتخابية، وقرر رؤساء اللجان مد التصويت بعد الساعة 9 مساءً تنفيذ لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمكين جميع المتواجدين باللجان من التصويت.

وامتد التصويت في عدد كبير من اللجان الانتخابية بالقاهرة نظرا لكثافة الناخبين أمام اللجان وتستمر لحين الانتهاء من إدلاء جميع المتواجدين بأصواتهم.

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وكثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من الإجراءات الأمنية بكافة المقار الانتخابية على مستوى المحافظة لتأمين سير العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب، نطرا للإقبال غير المسبوق على التصويت من جموع الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساء حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية. .

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

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