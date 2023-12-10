الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

مايا مرسي تشيد بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم اجتماعًا بمقرات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة ما تم فى العملية الانتخابية ومشاركة المرأة فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول، مؤكدة أن ادلاء المرأة بصوتها في الانتخابات يعد حق وواجب وطني.

 

ودعت رئيسة المجلس، المرأة المصرية لاستكمال المشاركة  بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.

وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

 

Advertisements

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

وأوضحت  أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

txt

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

txt

"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت في بعض اللجان الفرعية حتى آخر ناخب

رصد ومتابعة تصويت المصريين بالداخل

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 المرأة

مواد متعلقة

استمرار التصويت في لجنتين بالبساتين وعين شمس بعد الساعة الـ 9 وحتى آخر ناخب

"الوطنية للانتخابات" تعلن الإجراءات الختامية لليوم الأول في انتخابات الرئاسة 2024

انتهاء اليوم الأول للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

الأكثر قراءة

بيان الموساد، القصة الكاملة لعملية استخبارات إسرائيلية على الأراضي القبرصية

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

نتنياهو يوجه رسالة عاجلة لحركة حماس بشأن يحيى السنوار

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

أول تعليق من خطيبة هيثم ضحية مذبحة دار السلام الأسرية على الجريمة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنتالوب في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والأخبار السارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية