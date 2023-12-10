مايا مرسي تشيد بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية 2024

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم اجتماعًا بمقرات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة ما تم فى العملية الانتخابية ومشاركة المرأة فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول، مؤكدة أن ادلاء المرأة بصوتها في الانتخابات يعد حق وواجب وطني.

ودعت رئيسة المجلس، المرأة المصرية لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.



وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

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المجلس القومي للمرأة، فيتو

وأوضحت أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

رصد ومتابعة تصويت المصريين بالداخل

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.