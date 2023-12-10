فوائد الترمس، لصحة القلب والجهاز الهضمي والعظام

فوائد الترمس للصحة العامة عديدة، نظرًا لما يحتوي عليه الترمس من مغذيات طبيعية؛ فهو مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، لذلك لابد من الالتفات إلى تضمين الترمس للنظام الغذائي الصحي للأسرة، للإستفادة منه بشكل أكبر.





فوائد الترمس للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الترمس للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

يحتوي الترمس على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من تلف الجذور الحرة.

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تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الترمس على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك. كما أنه يحتوي على مركبات تساعد على مكافحة البكتيريا الضارة في الأمعاء.

تقوية المناعة:

يحتوي الترمس على كميات عالية من فيتامين C، وهو فيتامين أساسي لتعزيز المناعة. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

الوقاية من فقر الدم:

يحتوي الترمس على كميات عالية من الحديد، وهو معدن أساسي لتكوين الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

التخلص من الوزن:

يحتوي الترمس على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما قد يساعد على فقدان الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

تحسين صحة العظام.

تقليل أعراض التهاب المفاصل

الوقاية من بعض أنواع السرطان.

فوائد الترمس للصحة

فوائد الترمس للبشرة

وأضافت الدكتورة هدى، أن للترمس العديد من الفوائد للبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجلد، مثل:

البروتين: يساعد البروتين على إصلاح خلايا الجلد التالفة وتجديدها.

الألياف الغذائية: تساعد الألياف الغذائية على إزالة السموم من البشرة وتحسين الدورة الدموية.

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وهي مركبات يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

الفيتامينات والمعادن: يحتوي الترمس على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للبشرة، مثل فيتامين C وفيتامين E وفيتامين A والحديد والزنك.

وتستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي بعض فوائد الترمس للبشرة:

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة:

يساعد الترمس على إصلاح خلايا الجلد التالفة وتجديدها، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تفتيح البشرة:

يساعد الترمس على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

علاج حب الشباب:

يساعد الترمس على إزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب ومنع ظهوره مرة أخرى.

ترطيب البشرة:

يساعد الترمس على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

حماية البشرة من أضرار الشمس:

يساعد الترمس على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد.

يمكن استخدام الترمس للبشرة بطرق مختلفة، مثل:

تناوله كغذاء: يمكن تناول الترمس بطرق مختلفة، مثل الشوربة والسلطة والحساء والطحينة والفول المدمس.

استخدامه موضعيًا: يمكن استخدام الترمس موضعيًا على البشرة باستخدام ماسك الترمس.

إليكِ طريقة عمل ماسك الترمس للبشرة:

المكونات:

1/2 كوب من الترمس المطحون

1/4 كوب من الحليب

1/4 كوب من العسل

الطريقة:

1. اخلطي الترمس المطحون والحليب والعسل جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

2. ضعي الماسك على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

كرري استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.