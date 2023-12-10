الكويت تعلن عن شروط جديدة لاستخراج رخص القيادة للوافدين، تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد عن بدء تنفيذ إجراء جديد بشأن استخراج رخص قيادة السيارات للمغتربين والمقيمين بدولة الكويت.

رخص القيادة للوافدين فى الكويت

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الرأي الكويتية، أنه بعد صدور القرار الوزاري رقم (410) لسنة 2023 والذي يحدد صلاحية رخص القيادة للمواطنين والمقيمين بمختلف مواد الإقامة والتي حددت صلاحية رخصة القيادة بـ عام واحد للمقيمين قابلة للتجديد.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2023/12/10 دون الحاجة لطباعتها.

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تجديد رخص القيادة للمقيمين بالكويت



كما أكدت وزارة الداخلية الكويتية، بأن عملية تجديد رخص القيادة يتم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، ومن تنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقرارات واللوائح المنظمة سوف يتم قبول طلبه إلكترونيًا، ومن ثم تفعيل الرخصة عبر وثائق وزارة الداخلية في تطبيق "هويتي".

وأضافت بأنه يمكن للمقيمين في دولة الكويت التأكد من صلاحية رخصة القيادة عبر تطبيق "هويتي" والتأكد من وجود العلامة الخضراء والتي تدل على صلاحية الرخصة، أما العلامة الحمراء فهي تدل على انتهاء الرخصة وعليه وجب تجديدها عبر تطبيق "سهل"، او سحبها طبقًا لقانون المرور في دولة الكويت وعلى صاحب الرخصة مراجعة الإدارة العامة للمرور، وعند السفر خارج الكويت يتوجب على المقيمين استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم.



وأكدت الوزارة بأن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لعملية التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وتسهيلا وتبسيطًا للإجراءات وتقليصًا للدورة المستندية وتوفيرًا على المال العام.

