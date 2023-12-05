الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الديوان الأميري يكشف الوضع الصحي لأمير الكويت

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،، فيتو

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقر.

الحالة الصحية لأمير الكويت

والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".
وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.
وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
 

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الديوان الأميري: نقل أمير الكويت للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية طارئة

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أمير الكويت الحالة الصحية لأمير الكويت الديوان الاميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

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