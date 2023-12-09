وزير خارجية الكويت: فشل وقف إطلاق النار "رخصة" لمواصلة قتل وتهجير الفلسطينيين

أعرب سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت ، عن خشيته من أن الفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار بغزة، سيعد رخصة لمواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الكويتي: إن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة مطلب إنساني مُلِح، لا مناص من تحقيقه وبالسرعة الممكنة.



وشدد علي أن الكويت تعرب عن أسفها لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وفشل مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت، امس الجمعة، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الأمريكي.

Advertisements







وبالأمس الجمعة افتتح مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".



ومن جانبها أعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمجلس الأربعاء الماضي، مستندا للمرة الأولى إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية