الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكاف يرشح هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني للفوز بجائزة الأفضل في 2023

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مجموعة من الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2023 في الملاعب الأفريقية.

وتواجد هدف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مرمى الهلال السوداني ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل خلال العام بحسب موقع الكاف.

للتصويت لاختيار أفضل هدف في العام من هنا.

وبحسب بيان الكاف الرسمي فإن موعد حفل الأفضل في إفريقيا سيكون يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في مراكش المغربية.

Advertisements

الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات 

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب إفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي

"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - نادي الملكات التنزاني".

 القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وقلص كاف قائمته إلى 5 مدربين مرشحين للفوز بالجائزة من أصل 10 أسماء أعلنها في وقت سابق وهم:

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق

توم سينتفيت مدرب جامبيا

وليد الركراكي مدرب المغرب

أليو سيسيه مدرب السنغال

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد الافريقي لكرة القدم الإتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” الأفضل في أفريقيا الهلال السودانى كهربا

مواد متعلقة

الدوري المصري، تشكيل فاركو في مواجهة سموحة

زيدان: أُفضل كأس العالم على دوري الأبطال.. هكذا دخلت عالم التدريب.. وهذا موقفي من العودة إلى ريال مدريد

وسائل إعلام إسبانية تكشف سبب غياب فيليكس عن تدريبات برشلونة

دوري أبطال آسيا، ياسين بونو يقود الهلال السعودي أمام نساجي

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

حصاد المسافة صفر، أبو عبيدة يكشف أرقام المقاومة في اصطياد الآليات وجنود الاحتلال

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح جنوب غزة وتطالب بمناطق آمنة

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

النيران التهمت الجثة، مصرع سائق بسبب حريق داخل سيارة نقل بطريق الكريمات

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

طائرات جوسبيل.. تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين بالأماكن المزدحمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية