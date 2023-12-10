فوائد أوميجا3 لصحة القلب والدماغ ومحاربة الاكتئاب

فوائد أوميجا3 الدهنية، قد لا يدركها الكثيرون، وقد لا يعلمها الكثيرون، فهي نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، لذلك يجب الحصول عليها من مصادر غذائية أو مكملات غذائية.



فوائد اوميجا3

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، والتي تستعرضها في السطور التالية:

تعزيز صحة القلب:

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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تقليل خطر الولادة المبكرة:

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية أثناء الحمل قد يساعد في تقليل خطر الولادة المبكرة.



محاربة الاكتئاب:

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.



المساعدة في علاج الالتهابات:

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهابات، مما قد يساعد في علاج العديد من الحالات الصحية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والربو.

تعزيز صحة الدماغ:

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على حماية الدماغ من التلف، مما قد يساعد في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

تشمل المصادر الغذائية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يلي:

* الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل

* المكسرات، مثل الجوز واللوز

* البذور، مثل بذور الكتان وبذور الشيا

توصى معظم المنظمات الصحية بتناول 250-500 ملليجرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا.

وتلفت الدكتورة مروة، الى أنه يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية بعض الآثار الجانبية، مثل الإسهال وزيادة خطر النزيف.

فوائد أوميجا 6

اوميجا6 وفوائده

أحماض أوميجا 6 الدهنية هي نوع من الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه. وهي ضرورية لنمو وتطور الخلايا والأنسجة، وتعمل كمضادات للأكسدة، وتساعد على تقليل الالتهابات.

وفيما يلي بعض من فوائد أوميجا 6:

صحة القلب:

تساعد أحماض أوميجا 6 على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). كما أنها تساعد على تقليل الالتهابات في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الدماغ:

تساعد أحماض أوميجا 6 على حماية الدماغ من التلف، وتساعد على تحسين الذاكرة والتركيز. كما أنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

صحة الجلد:

تساعد أحماض أوميجا 6 على الحفاظ على صحة الجلد، وتساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. كما أنها تساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

صحة المفاصل:

تساعد أحماض أوميجا 6 على تقليل الالتهاب في المفاصل، مما يساعد على تخفيف الألم وتحسين الحركة. كما أنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

صحة الحمل:

تساعد أحماض أوميجا 6 على نمو وتطور الجنين بشكل صحيح. كما أنها تساعد على تقليل خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

صحة الأطفال:

تساعد أحماض أوميجا 6 على نمو وتطور الأطفال بشكل صحيح. كما أنها تساعد على تحسين المهارات المعرفية والسلوكية.

مصادر أوميجا 6

تشمل المصادر الجيدة لأحماض أوميجا 6 ما يلي:

البذور والزيوت: زيت بذور الكتان، زيت عباد الشمس، زيت الصويا، بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور الشيا

الدهون النباتية: الفول السوداني، اللوز، المكسرات الأخرى

اللحوم والأسماك: الدواجن، الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل

التوصيات اليومية لأحماض أوميجا 6

تختلف التوصيات اليومية لأحماض أوميجا 6 حسب العمر والجنس. بشكل عام، يوصى بالحصول على 17 جرامًا يوميًا للرجال و12 جرامًا يوميًا للنساء.