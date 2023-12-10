الانتخابات الرئاسية 2024، مسنة تبلغ 100 عام تُصر على الإدلاء بصوتها في جنوب سيناء (فيديو)

أصرت الحاجة عيدة سلامة سليم من قبيلة الأحيوات بجنوب سيناء والذي تبلغ من العمر ( 100 عام ) على الحضور رفقة نجلها من تجمع بقرية النقب علي بعد 25 كم من مكان اللجنة

بمدينة طابا بجنوب سيناء حيث أدلت بصوتها في انتخابات الرئاسة.

محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

وأجرى اليوم اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية علي اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان وأشاد بمستوى التنظيم وتأمين اللجان ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

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وتفقد المحافظ لجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بمنطقة حي النور بشرم الشيخ لجنة عامة



وتشمل عدد 2 لجنة أساسية و2 لجنة وافدين.



وأكد فودة أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، و15 لجنة للوافدين.

وشدد فودة على ضرورة الظهور بشكل يليق بالانتخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.