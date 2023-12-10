الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

القبائل تحتشد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء (فيديو وصور)

احتشاد المواطنين
احتشاد المواطنين أمام اللجان،فيتو

 احتشد قبائل سيناء أمام لجنة عمرو شكري في مدينة العريش للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط حضور كبير من المواطنين.

 

قبائل سيناء تحتشد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 

وانعقدت، صباح اليوم، غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، لمتابعة عملية سير الانتخابات الرئاسية، برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.


  وأكد المحافظ على أن الغرفة بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وتضم مندوبين عن عدد من الجهات المعنية من بينها مديرية الامن والصحة والإسعاف والتعليم والشباب والرياضة والتليفونات والهلال الأحمر والمياه والكهرباء.

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وأشار المحافظ إلى أن الغرفة تتلقى الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وإزالة المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاحها، والتواصل مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية

من جانبه أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة على تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن برئاسة رؤساء مجالس المدن، بنفس تشكيل غرفة عمليات المحافظة.

 


 

أشار إلى أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها ١١ دائرة انتخابية موزعين على ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا إلى أن عددا من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.


 

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال

سيناء يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة تفقدا أمس اللجان الانتخابية في مدينة العريش قبل بدء الانتخابات الرئاسية.
 


 

وأعلن المحافظ أن المحافظة تضم لجنة عامة وتضم 11 دائرة انتخابية موزعين على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية وتضم 7 لجان وافدين.


 

وأعلن المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية كما تم الانتهاء من تجهيز اللجان الانتخابية وبتوفير مولدات احتياطية للكهرباء.

لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في اللجان.


كما أعلن عن توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

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