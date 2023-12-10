الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظي)

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى الـ 103.63 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني. 

وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024. 

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كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات الأسبوع المنتهى ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا  للعملة عند مستوى 103.63 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة، وعاود  سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد الانخفاض الحاد بالأسبوع الماضى الماضى. 

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مؤشر الدولار الامريكى ـ فيتو 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا. 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم. 

 

 

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