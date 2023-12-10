عروس غزة، فلسطينية تنعي عريسها الشهيد وتحمل حذاءه (فيديو)

العدوان الإسرائيلي على غزة، لا يزال مسلسل جرائم الاحتلال في عرض مستمر، وفي واقعة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لتل أبيب، التقطت كاميرات الصحفيين فيديو لعروس تبكي زوجها الذي استشهد برصاص الغدر ولم يمض على زفافهما سوى 6 أشهر.



عروسة تبكي زوجها الشهيد في غزة



وظهرت المرأة التي عرفت بعروس غزة، في الفيديو وهي تتفقد جثمان زوجها الشهيد الذي ارتقى في غارة جوية للاحتلال الصهيوني.



وتعرفت العروس على جثمان زوجها الشهيد في محيط المشرحة الخارجي وسقطت الدموع من عيون العروس وهي تتفقد عريسها الذي لم تمض على حياتهما معا سوى 6 أشهر.

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فلسطينية تودّع زوجها الذي استشهد بعد ست شهور فقط من زواجهما. pic.twitter.com/qICYgxvCNu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 10, 2023



وانضم الشهيد بذلك إلى نحو 18 ألف شهيد في غزة المحاصرة إسرائيليا قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والوحشي، في حصيلة لا تزال مرشحة للزيادة في ظل استمرار العدوان على غزة.



وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.



عدد شهداء قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي



وأكدت مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الإصابات، إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس.

فلسطينية تحمل حذاء زوجها، فيتو

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

استهداف المستشفى الميداني الأردني



كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس بالمحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية تسببت بأضرار في محتوياته.

وقالت الوزارة: إن "قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زلت تعمل".

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