أسعار الخضراوات اليوم، 4.5 جنيه أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.

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وبلغ سعر الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه، فلفل حامي بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8.5 جنيه.

وبلغ سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، بسلة من 23 إلى 27 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، سبانخ من 8 إلى 11 جنيهًا، البامية من 35 إلى 45 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.