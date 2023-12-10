وزير الداخلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم الأحد بالإدلاء بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 م بمقر لجنته الانتخابية .

وأكد أن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة إستنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري فى مناخ آمن.

وأوضح أن كافة المحافظات تشهد حالة من الإستقرار الأمنى وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

Advertisements

إقرأ أيضا:

تعرف على مهام وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية

الشرطة النسائية تشارك فى تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

لحظة إدلاء السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الحكومة في طابور الانتخابات.. الوزراء يدلون بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري

السيدات وكبار السن يسيطرون على المشهد في أول أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2023

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.