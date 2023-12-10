الأحد 10 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

السيدات وكبار السن يسيطرون على المشهد في أول أيام الانتخابات الرئاسية، احتشاد الناخبين أمام اللجان بأعلام مصر، والمزمار والطبل البلدي يخطف الأنظار أمام لجان زفتى

السيدات تسيطر على
السيدات تسيطر على المشهد الانتخابي، فيتو

انطلق تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، بعد أن فتحت لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية أبوابها لاستقبال الناخبين منذ تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات الرئاسة المصرية

وبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولي بمحافظات مصر المختلفة رافعين شعار كبار السن أولا، حيث شهدت لجنة عبد الرحمن الصيرفي بمنطقة العجوزة إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات وذلك بعد دقائق من فتح باب الاقتراع أمام الناخبين.

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السيدات يتصدرن المشهد في بداية انطلاق الانتخابات الرئاسية

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي في بداية انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة والجيزة، رافعين أعلام مصر. 

توافد الناخبين على لجان المغتربين بالإسكندرية 

وشهدت لجنة المغتربين المنعقدة بديوان حي العجمي غرب الإسكندرية، توافد عدد من الناخبين للادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تنطلق اليوم، وتستمر لثلاثة أيام، وذلك قبل فتح اللجان الانتخابية.

ورفع الناخبون أعلام مصر أمام اللجنة الانتخابية، مؤكدين حرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم من أجل مستقبل ابنائهم. 

توافد سيدات القليوبية للتصويت في الانتخابات الرئاسية
 

توافد الناخبين بمدن وقرى القليوبية على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي.

بينما شهدت لجان مدينة بدر بمحافظة القاهرة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذين اصطفوا في طوابير، أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت اللجان الانتخابية بمنطقتي الدقي والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، منذ قليل، زحاما وإقبالا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديدات أمنية.

المزمار والطبل البلدي أمام لجان الانتخابات الرئاسية بزفتى 
 

وكانت أبرز مشاهد الساعة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية في زفتى بمحافظة الغربية، حيث خطف المزمار والطبل البلدي، الأنظار في الساعة الأولى لفتح باب التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 أمام لجان مركز زفتي بمحافظة الغربية وتحديدا أمام لجنة معهد فتيات زفتى الديني.

احتشاد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية بأعلام مصر

 شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد ازدحاما شديدا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت عدسة "فيتو"توافد الناخبين حاملين أعلام مصر بأيديهم، مؤكدين أن دورهم في العملية الانتخابية دورا وطنيا لا يمكن التخاذل عنه.

الشرطة تساعد كبار السن والحالات الإنسانية فى الإدلاء بأصواتهم

وقدمت أجهزة الأمن بالقاهرة، المساعدات لعدد من كبار السن والحالات الإنسانية  فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى لفتة إنسانية.

كما حرصت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على تعيين الخدمات الميدانية لمرور فى محيط اللجان الانتخابية لمتابعة الحالة الأمنية فضلا عن تكثيف الجهود الأمنية لمساعدة الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم.

 

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات. 

 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

 

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  
 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 
يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

وزير التربية والتعليم يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

وزير الإسكان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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