السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تعرف على مهام وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية

تعرف على مهام وزارة
تعرف على مهام وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء السباق الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حالة من التنافس بين 4 مرشحين على المنصب.

وحرصت مؤسسات الدولة على الاستعداد لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية ومن بينها وزارة الداخلية التى تشكل الدور فى عده مهام رئيسية نرصدها:

الداخلية تتسلم لجان الانتخابات الرئاسية وترفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام.

Advertisements

تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم، أو إقامتهم.

-تأمين المقرات الانتخابية الآتية:

(مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية).

تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.

حظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.

ممثل لوزارة الداخلية فى الهيئة الوطنية للانتخابات للتنسيق بيها ووزارة الدفاع.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئات القضائية ماراثون الإنتخابات الرئاسية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تتسلم لجان الانتخابات الرئاسية وترفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة تعتدي على الأطفال في الشيخ زايد

وزير الداخلية يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.. توفيق: قادرون على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد

ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

مقتل عاطل على يد صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر

الأمن العام يضبط 233 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح ناري

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي البنوك لسرقة أموال العملاء بالمنيا

الأكثر قراءة

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

مذبحة أسرية، النيابة تستمع لمهندس قتل 4 من أفراد أسرته في دار السلام

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم السبت 9-12-2023 (تحديث لحظي)

هل يلزم القانون الرئيس المنتخب بإجراء حركة محافظين

عصابة عظيمة تعيد إسعاد يونس إلى السينما

انتخابات الرئاسة 2024، مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة، مبارك والسيسي ومنصور الأبرز

أخبار مصر: أمريكا تهين مندوب فلسطين الأممي ووزير خارجيتها، مفاجأة بتصنيف مصر لأغنى 10 دول أفريقية، تحرك من الخطيب لإنقاذ الأهلي

يديعوت أحرونوت: 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

بايدن يعلن عن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 9-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 9-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأرجنتين مع تشيلي ومواجهة نارية بين البرازيل وكولومبيا.. مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024 (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية