تعرف على مهام وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء السباق الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حالة من التنافس بين 4 مرشحين على المنصب.

وحرصت مؤسسات الدولة على الاستعداد لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية ومن بينها وزارة الداخلية التى تشكل الدور فى عده مهام رئيسية نرصدها:

تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام.

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تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم، أو إقامتهم.

-تأمين المقرات الانتخابية الآتية:

(مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية).

تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.

حظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.

ممثل لوزارة الداخلية فى الهيئة الوطنية للانتخابات للتنسيق بيها ووزارة الدفاع.

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