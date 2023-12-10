الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

التنمية الصناعية تستقبل وفدًا عسكريًا كاميرونيًا للاستفادة من الخبرات المصرية

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية تستقبل وفدًا عسكريًا، فيتو

 استقبل المهندس حازم عنان نائب  رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفدًا عسكريًا كاميرونيًا من كلية القادة والأركان برئاسة العقيد أباندا بيرنارد مدير الكلية والذي ضم ما يقرب من ٥٠ من أعضاء هيئة التدريس والدارسين من دولة الكاميرون فضلًا عن بعض الدارسين من دول أفريقية مختلفة، للتعرف على سياسات التنمية الصناعية المستدامة بمصر والاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وإقامة مجمعات صناعية وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد إلى مصر وزيارة عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية وذلك بحضور العقيد كانكى جون باول مدير الكليات والمعاهد التعليمية والعقيد بحري بينيامين ملحق الدفاع في سفارة الكاميرون.

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التعاون المشترك مع الجانب الكاميروني 

وخلال كلمته أكد  المهندس حازم عنان بأن التعاون المشترك مع الجانب الكاميروني يأتي استكمالًا لمجهودات الدولة ووزارة التجارة والصناعة للتعاون الاقتصادى بين مصر والكاميرون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعميق التعاون الاقتصادي مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية فى القطاع الاقتصادي والصناعي، وحرص الوزارة على توطيد العلاقات الصناعية بين مصر والكاميرون على المستوى الثنائى والإقليمى.

خطة التنمية الاقتصادية الشاملة 

وقام نائب رئيس الهيئة بإطلاع الجانب الكاميروني على الإجراءات التنفيذية التي تمت في ضوء خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة من خلال تجربة المطور الصناعي وكذا جهود الدولة في توطين الصناعات من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة.

 وكشف عنان أن ما شهدته مصر على مستوى الإصلاح الاقتصادي مؤخرًا وما استتبعه من إصلاح إجرائي وتشريعى كان له عظيم الأثر على تشجيع واجتذاب الاستثمارات الصناعية وخاصة الأجنبية للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الكبيرة التى منحتها الدولة.

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