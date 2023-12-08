محافظ الفيوم يلتقي المستثمرين لبحث مشكلات المناطق الصناعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا، مع عدد من المستثمرين، وأصحاب وممثلي المصانع والشركات بالمناطق والمجمعات الصناعية المختلفة بالمحافظة، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لمناقشة كافة الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المناطق، وبحث الآليات والإجراءات اللازمة لوضع أفضل الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للارتقاء بالمناطق الصناعية والاستثمارية على أرض المحافظة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

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هدف اللقاء

وقال محافظ الفيوم، إن هدف اللقاء هو الاستماع إلى كافة احتياجات المستثمرين والوقوف على متطلباتهم، لبحث الحلول المناسبة لها، والعمل على أيجاد أفضل الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار بكافة المناطق الصناعية بالمحافظة، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام، موجهًا كافة الجهات المعنية، بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات في إطار من القانون أمام المستثمرين وأصاب المصانع والشركات.

وقالت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك المزيد من الإجراءات بمجلس الوزراء، للتيسير على المستثمرين، ونحن كجهات تابعة للدولة، نبذل قصاري جهدنا من أجل الارتقاء بهذا القطاع ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة، ومحافظة الفيوم، في كافة المجالات داخل القطاع الصناعي.

مشكلات المستثمرين

واستعرض المستثمرين وأصحاب وممثلي المصانع والشركات، عددًا من المطالب والاحتياجات، التي شملت زيادة الأحمال والقدرة الكهربائية للمصانع والشركات، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، والصرف الصناعي، وشبكات الإنترنت والاتصالات، ورصف وتمهيد الطرق، ومياه الشرب، والسماح بالتوسعات بالأراضي المجاورة، فضلًا عن تيسير إجراءات التراخيص لتوفيق الأوضاع وغيرها من المطالب، وفي هذا الصدد، وجه محافظ الفيوم بحصر كافة مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لدراستها وبحثها مع الجهات المعنية.

حصر الأراضي المرفقة

كما وجه المحافظ، بإعداد بيان بالأراضي المرفقة والمتاخمة للمصانع، ردًا على مطالب توسعات المصانع، وبشأن زيادة الأحمال الكهربائية، وجه المحافظ بالعمل على سرعة بحث زيادة الأحمال الكهربائية بالتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء، كما وجه المحافظ مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بإعداد بيان بالمستفيدين بالمجمعين الصناعيين بمدينة الفيوم الجديدة، من أصحاب أنشطة تعبئة الخضر والفاكهة أو النباتات الطبية والعطرية، والراغبين في الحصول علي تمويل من البنك الزراعي، وذلك لعقد اجتماع مع ممثلي البنك الزراعي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتيسير كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وكذا حصر أصحاب المصانع والشركات الراغبين في توصيل خدمات الاتصالات، لعقد اجتماع لهم مع مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، للتيسير في هذا الشأن.

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